Ученые начали спасать носорогов от браконьеров необычным методом: в их рога вводят радиоактивные изотопы

Южноафриканские исследователи начали реализацию необычного проекта по защите носорогов от браконьеров. Специалисты Университета Витватерсранда в сотрудничестве с представителями ядерной отрасли и природоохранных организаций разработали методику введения радиоактивных изотопов в рога животных. Об этом пишет Guardian.
В рамках «Проекта Ризотоп» уже проведены первые процедуры — пять носорогов получили специальные инъекции. В прошлом году успешные испытания были проведены на 20 животных в одном из заповедников. По словам ученых, используемые дозы радиоактивных веществ полностью безопасны для здоровья носорогов, но при этом позволяют легко обнаружить рога при пересечении границ.
Новая технология использует тот факт, что даже минимальные дозы радиоактивных материалов фиксируются детекторами в аэропортах и на пограничных пунктах. Это позволит правоохранительным органам оперативно выявлять и задерживать браконьеров и контрабандистов.
Прежде ученые открыли необычный вирус, который атакует морской планктон. Его отросток достигает 2,3 микрометра, что делает его самым длинным среди известных вирусов. Это почти в 19 раз длиннее, чем у печально известного коронавируса.