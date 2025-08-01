Ученые начали спасать носорогов от браконьеров необычным методом: в их рога вводят радиоактивные изотопы

В рамках «Проекта Ризотоп» уже проведены первые процедуры — пять носорогов получили специальные инъекции. В прошлом году успешные испытания были проведены на 20 животных в одном из заповедников. По словам ученых, используемые дозы радиоактивных веществ полностью безопасны для здоровья носорогов, но при этом позволяют легко обнаружить рога при пересечении границ.