Хорошее начало: какой силы будет магнитная буря 2 августа 2025

1 августа наблюдалась вспышка уровня C1.9, произошедшая в 00:59. Согласно данным мониторинга, это была единственная вспышка класса C за сутки. Всего за день было зарегистрировано всего одно подобное событие, что говорит о некотором снижении активности после всплеска в конце июля.