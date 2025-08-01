В Казани 2 и 3 августа временно прекратят движение трамваев № 3,5 и 5а. Причиной стало проведение работ по замене тепловых сетей, расположенных под путями на улице Габдуллы Тукая. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».
В связи с изменениями количество трамваев маршрута № 7 будет увеличено до 28 единиц. Сотрудники предприятия приносят свои извинения за доставленные неудобства и рекомендуют планировать свои поездки с учетом этой информации.
Напомним, днем 30 июля на улице Химической в Казани произошел обрыв контактного провода из-за проезда грузовика. В связи с этим временно не ходили трамваи № 8.