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В Казани 2 и 3 августа временно прекратят движение трамваев № 3, № 5 и № 5а

Это связано с проведением работ по замене тепловых сетей на улице Тукая.

Источник: Комсомольская правда

В Казани 2 и 3 августа временно прекратят движение трамваев № 3,5 и 5а. Причиной стало проведение работ по замене тепловых сетей, расположенных под путями на улице Габдуллы Тукая. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

В связи с изменениями количество трамваев маршрута № 7 будет увеличено до 28 единиц. Сотрудники предприятия приносят свои извинения за доставленные неудобства и рекомендуют планировать свои поездки с учетом этой информации.

Напомним, днем 30 июля на улице Химической в Казани произошел обрыв контактного провода из-за проезда грузовика. В связи с этим временно не ходили трамваи № 8.