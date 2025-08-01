В Севастополе пресекли диверсию ВСУ.
Органы ФСБ пресекли диверсию в Севастополе. Силовики задержали агента ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. Как уточнили в сообщении, задержанный собирал разведданные о работе городской ПВО.
Органы ФСБ пресекли диверсию в Севастополе. Силовики задержали агента ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. Как уточнили в сообщении, задержанный собирал разведданные о работе городской ПВО.
В Севастополе пресекли диверсию ВСУ.
Органы ФСБ пресекли диверсию в Севастополе. Силовики задержали агента ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. Как уточнили в сообщении, задержанный собирал разведданные о работе городской ПВО.