Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе пресекли диверсию ВСУ

Органы ФСБ пресекли диверсию в Севастополе. Силовики задержали агента ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. Как уточнили в сообщении, задержанный собирал разведданные о работе городской ПВО.

В Севастополе пресекли диверсию ВСУ.

Органы ФСБ пресекли диверсию в Севастополе. Силовики задержали агента ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. Как уточнили в сообщении, задержанный собирал разведданные о работе городской ПВО.