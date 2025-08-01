Началось голосование за статус «Достояние Среднего Урала»

В Свердловской области 1 августа стартовало голосование конкурса «Достояние Среднего Урала». Жители региона могут отдать свой голос за один из объектов на портале «Госуслуги» через платформу обратной связи.
На четвертый по счету конкурс было заявлено 110 объектов, отобраны 15 из них.
В ТОП-15 вошли такие объекты, как:
- Памятник Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову;
- Уральский добровольческий танковый корпус;
- Музей разведчика Николая Кузнецова в Талице и мемориал «Черный тюльпан»;
- Артинская коса;
- Белоярская атомная станция;
- Верх-Нейвинские ложкари — ансамбль народных инструментов;
- Живописная Синяя гора;
- Исторический сквер в Екатеринбурге;
- Нижнетагильский подносный промысел;
- Парк Сказов;
- Свердловская железная дорога;
- Спортивный комплекс «Динамо»;
- Уральские пельмени — творческое объединение;
- УрФУ имени Ельцина.
Победители станут известны в декабре, а торжественная церемония награждения пройдет 17 января в день рождения Свердловской области.