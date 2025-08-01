Эксперт раскрыл, почему кассы «падают» при отключении интернета

Эксперт Владислав Кокунцыков в беседе с РИАМО заявил, что работа современных онлайн-касс напрямую зависит от стабильного соединения с оператором фискальных данных (ОФД).
Как заметил собеседник издания, он часто слышит вопрос о том, почему кассы «падают», кода пропадает мобильный интернет. Кокунцыков объяснил, что большую часть современных касс составляют онлайн-кассы, которые обязаны передавать данные о каждом чеке в Федеральную налоговую службу (ФНС) через ОФД.
Он уточнил, что связь с ОФД чаще всего осуществляется именно через мобильный интернет, и если он отключается, то касса утрачивает возможность отправки соответствующих данных.
По словам собеседника издания, некоторые модели касс могут работать в онлайн режиме и накапливать чеки, но срок хранения ограничен, и, как правило, он составляет не более 30 дней или 200 документов, после чего происходит блокировка.
Кокунцыков добавил, что стабильный интернет критически важен для функционирования онлайн-кассы, и лучшим решением является дублирование канала связи путем подключения Wi-FI, резервного оператора или проводного интернета.
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