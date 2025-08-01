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Под Ростовом казачий атаман сбил вражеский дрон из ружья

В Ростовской области казачий атаман защитил энергообъект от летящего БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области казачий атаман сбил вражеский БПЛА из охотничьего ружья. Об этом рассказали в Войсковом казачьем обществе «Всевеликое войско Донское».

Воздушную угрозу ликвидировал атаман хуторского казачьего общества «Генеральское» Николай Чернухин. Мужчина уничтожил дрон, летевший к объекту энергоструктуры.

Оказалось, что казак выполнял задачу по противовоздушной обороне в рамках соглашения с силовыми структурами.

К слову, донские казаки-дружинники часто дежурят на постах воздушного наблюдения. Во время такой работы используют спецсредства, приборы связи и ночного видения, приобретенные за счет резервного фонда областного правительства. Данные по летящим дронам передают военным, обеспечивается безопасность до прибытия саперов.

При этом добровольцы из ХКО «Генеральское» также ведут патрулирование на квадроциклах и однажды помогли потушить пожар, вспыхнувший от обломков БПЛА.

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