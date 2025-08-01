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В Волгограде ограничат движение на улице Ангарской со 2 августа

В Дзержинском районе приведут в порядок переезд по ул. Ангарской напротив здания № 17 г.

Во время проведения работ водители не смогут проехать на этом участке.

В ночь на 2 августа начнется обновление переезда по улице Ангарской. В связи с реконструкцией на ул. Ангарской в границах улиц Бурейской и Нильской ограничат движение.

Автомобилям и другой технике запретят проезд по этому участку с 00.00 2 августа до 24.00 11 августа, сообщили в администрации Волгограда.

Для водителей организуют временное дорожное полотно. Проехать можно будет на месте демонтированного трамвайного пути, проходящего параллельно ул. Ангарской, по одной полосе движения в каждом направлении.

Также в мэрии предложили объезжать участок по улицам Илекской, Продольной и Волчанской.

Во время обновления проезда специалисты демонтируют старую рельсошпальную решетку. Им предстоит смонтировать современное трамвайное полотно и выполнить укладку нового слоя асфальтобетона вровень с рельсами.