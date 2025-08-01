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Форвард «Ростова», самарец Егор Голенков с нетерпением ждет матч с «Крыльями»

26-летний нападающий южан заявил, что встречу посетят его друзья из 63-го региона.

26-летний нападающий южан заявил, что встречу посетят его друзья из 63-го региона.

Егор Голенков родился в Самаре. Является воспитанником тольяттинской «Академии Коноплева». Оттуда в 2015 году попал в дубль «зелено-бело-синих». В 2017-м отправился в португальскую «Лейрию» U19.

В 2018-м вернулся в систему «Крыльев». Всего за основу волжан провел 52 матча. Забил 37 голов и отдал восемь результативных передач. В августе 2021-го уехал в чешский клуб «Сигма Оломоуц». В феврале 2022-го перебрался в «Ростов».

В минувшем сезоне в 36 встречах отличился десять раз. Плюс четыре ассиста. 2 августа волжане сразятся с южанами на их поле (6+).

«Самара — мой родной дом. Всегда жду с нетерпением матчи с “Крыльями”. На предстоящую игру ко мне даже друзья приехали из Самары. Посетили матч со “Спартаком”, а уедут обратно после “КС”», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

Недавно замгендиректора «Локомотива» Борис Ротенберг попросил форварда «зелено-бело-синих» Вадима Ракова не забивать «железнодорожникам».

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