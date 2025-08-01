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Стало известно, какая погода ждет москвичей в августе

Август порадует москвичей теплой погодой, обещают синоптики.

Август порадует москвичей теплой погодой, обещают синоптики. После относительно прохладного июня и более теплого, чем обычно, июля, август достойно завершит летний сезон в столице, написал в своем телеграм-канале ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По данным метеорологов, средняя температура последнего месяца лета в Центральной России, включая Москву, ожидается на 1−2 градуса выше многолетних значений.

При этом количество осадков будет близким к норме, с небольшим (около 10%) превышением.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +10 до +15 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +20…+25 градусов, создавая комфортные условия для прогулок и отдыха на природе.

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