В Пензенской области «черные археологи» незаконно добыли десятки артефактов

Четверо жителей Московской и Тульской областей обвиняются в незаконных археологических раскопках на территории Пензенской области.
Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Фигурантам вменяют незаконное изъятие артефактов, а также приобретение и хранение наркотиков.
По данным следствия, обвиняемые по просьбе частного коллекционера в августе 2024 года прибыли на участок местности вблизи села Вадинск Пензенской области, где устроили незаконные раскопки. При помощи металлоискателей и лопат они осуществили несколько десятков выемок грунта и незаконно извлекли более 70 артефактов, датированных XI-XX веками, в том числе сюльгамы, монеты, наконечники стрел, украшения конской упряжки, фрагменты пластин и подвесок и другое. Таким образом, они повредили целостность культурного слоя объекта археологического наследия.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в багажнике автомобиля, на котором фигуранты прибыли в регион, наркотическое вещество растительного происхождения в значительном размере.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в 4000-летней гробнице в Египте «дверь в загробный мир».