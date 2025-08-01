В Пензенской области «черные археологи» незаконно добыли десятки артефактов

По данным следствия, обвиняемые по просьбе частного коллекционера в августе 2024 года прибыли на участок местности вблизи села Вадинск Пензенской области, где устроили незаконные раскопки. При помощи металлоискателей и лопат они осуществили несколько десятков выемок грунта и незаконно извлекли более 70 артефактов, датированных XI-XX веками, в том числе сюльгамы, монеты, наконечники стрел, украшения конской упряжки, фрагменты пластин и подвесок и другое. Таким образом, они повредили целостность культурного слоя объекта археологического наследия.