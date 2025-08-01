Москвичей предупредили о плохой погоде в пятницу

«По прогнозу синоптиков, сегодня после 11.00 и до 10.00 2 августа в столице местами ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — говорится в сообщении.