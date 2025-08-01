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Москвичей предупредили о плохой погоде в пятницу

Москвичей призвали быть внимательными на улице в пятницу из-за непогоды.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в пятницу из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«По прогнозу синоптиков, сегодня после 11.00 и до 10.00 2 августа в столице местами ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — говорится в сообщении.