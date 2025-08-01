В Омске скоро изменят маршрут троллейбуса 7 м

В пятницу, 1 августа, в Омске запустили новый троллейбусный маршрут — 7 м, связывающий железнодорожный вокзал, центр и микрорайон «Зелёная река». Однако читатели портала Om1 Омск уже утром сообщили, что троллейбус идёт почему-то не по тому маршруту, который публиковался ранее.
Вместо того, чтобы с улицы 70 лет Октября повернуть направо и проехать по Крупской, транспорт поворачивает налево, на привычный маршрут «семёрки» по Комарова. После этого по Перелёта/Ватутина троллейбусы выезжают на Лукашевича, по которой уже следуют к цели.
В мэрии нам рассказали, что эта схема движения является временной — контактная сеть на участке между Крупской и 70 лет Октября на бульваре Архитекторов нуждается в донастройке, поэтому троллейбусы временно пустили в обход. В ближайшие дни всё наладят, и маршрут пойдёт по Крупской.
Стоит отметить, что первоначально троллейбусы планировали по Комарова выводить на Лукашевича, мимо автовокзала. Однако в итоге мэрия приняла во внимание позицию жителей улицы Ватутина, которым троллейбус очень нужен. Поэтому маршрут выглядит так: