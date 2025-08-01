В Омске скоро изменят маршрут троллейбуса 7 м

Вместо того, чтобы с улицы 70 лет Октября повернуть направо и проехать по Крупской, транспорт поворачивает налево, на привычный маршрут «семёрки» по Комарова. После этого по Перелёта/Ватутина троллейбусы выезжают на Лукашевича, по которой уже следуют к цели.