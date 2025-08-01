В Красноярске будет установлен памятник врачу Иосифу Берзону

В Красноярске планируется установка памятника Иосифу Берзону, заслуженному врачу РСФСР и почетному гражданину города, чье имя носит Красноярская межрайонная клиническая больница № 20.
Берзон занимал пост главного врача этой больницы с 1966 по 1998 год и за время своего руководства значительно преобразил медицинское учреждение.
Под его руководством больница превратилась в крупный медицинский комплекс: были построены специализированные корпуса, общежитие и жилой дом для сотрудников, проведены реконструкции приемного покоя и операционного блока детской хирургии. Также увеличился коечный фонд, открылись водолечебница, краевой центр детской хирургии и травматологии, а также городской проктологический центр. По инициативе Берзона на территории больницы был возведен первый в крае больничный храм.
Идея увековечить память Иосифа Берзона в скульптуре принадлежит Евгению Кононову, недавно утвержденному на пост главного врача 20-й больницы. Архитектурный проект разрабатывала творческая группа, в состав которой вошли члены Союза архитекторов России и известные скульпторы региона. Коллеги и близкие Берзона предоставили фото- и видеоматериалы, а также воспоминания, что помогло авторам создать визуальный образ памятника.
Представители проектной группы сообщили, что они стремились отразить высокий профессионализм и инициативность Иосифа Берзона в создании новых лечебных корпусов и развитии медицины в Красноярском крае. В прошлом эта группа работала над памятниками таким известным личностям, как Иван Ярыгин, Николай Резанов и Дмитрий Хворостовский.
Памятник планируется установить в центре больничного городка, на центральной аллее перед кардиологическим корпусом. Поза фигуры будет символизировать умение Берзона слушать и принимать взвешенные решения, а записная книжка в руках подчеркнет его дальновидность. Постамент в виде красного креста будет содержать краткую информацию о жизни и достижениях этого выдающегося врача.