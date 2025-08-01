В Красноярске будет установлен памятник врачу Иосифу Берзону

Под его руководством больница превратилась в крупный медицинский комплекс: были построены специализированные корпуса, общежитие и жилой дом для сотрудников, проведены реконструкции приемного покоя и операционного блока детской хирургии. Также увеличился коечный фонд, открылись водолечебница, краевой центр детской хирургии и травматологии, а также городской проктологический центр. По инициативе Берзона на территории больницы был возведен первый в крае больничный храм.