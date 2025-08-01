В сливах из Узбекистана в Башкирию прибыл опасный вредитель

Башкирская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявила в партии узбекских слив возбудителя бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola). Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения Россельхознадзора.
Опасный карантинный объект был обнаружен в ходе исследований двух образцов фруктов, отобранных из партий общим весом 30 тонн, ввезенных в Башкирию 29 июля.
Специалисты провели энтомологические и микологические исследования, используя визуальный метод и метод полимеразной цепной реакции. Полученные результаты подтвердили наличие опасного грибкового заболевания, способного нанести значительный ущерб плодовым культурам.
Информация о выявленном карантинном объекте передана в Россельхознадзор для принятия соответствующих мер. Ведомство рассматривает вопрос о возможных ограничительных мерах в отношении подкарантинной продукции.
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