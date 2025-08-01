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Решилась судьба входной группы омского парка 30-летия ВЛКСМ

Презентован обновленный вид вывески омского парка 30-летия ВЛКСМ.

Источник: Соцсети

В официальных аккаунтах городских парков в социальных сетях в пятницу, 1 августа 2025 года, появилось сообщение о грядущих изменениях внешнего вида известной входной группы ПКиО 30-летия ВЛКСМ.

«Мы увидели ваши комментарии по поводу вывески и поняли, что прежний вариант вам больше нравится!» — отметили представители парка.

При этом заявляется, что проведена реставрация вывески, в ходе которой ее немного «освежили».

Судя по фото, «лого» парка действительно осталось в узнаваемой стилистике, выделяющей слово «парк», и прежней зеленой цветовой гамме.

Точные сроки возвращения элемента входной группы пока не называются.