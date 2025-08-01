Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Омска обратился к десантникам с просьбой не купаться в фонтанах в День ВДВ

Мэр подчеркнул важность соблюдения общественного порядка и призвал горожан достойно провести праздник.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии Дня воздушно-десантных войск, который отмечается 2 августа, мэр Омска Сергей Шелест обратился к ветеранам и действующим военнослужащим ВДВ с просьбой соблюдать порядок во время празднования. В отличие от других городов, где на время праздника отключают фонтаны, в Омске они останутся включенными.

«Мы с вами знаем, что настоящие десантники, уважающие себя и память о службе в рядах ВДВ, не хулиганят», — отметил градоначальник.

Он выразил уверенность, что участники праздника проявят ответственность и торжество, приуроченное ко Дню Омской области и Дню города Омска, пройдет без эксцессов.

Ранее мы писали, что в Омске пересмотрят тарифы на коммунальные услуги.