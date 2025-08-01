Мэр Омска обратился к десантникам с просьбой не купаться в фонтанах в День ВДВ

В преддверии Дня воздушно-десантных войск, который отмечается 2 августа, мэр Омска Сергей Шелест обратился к ветеранам и действующим военнослужащим ВДВ с просьбой соблюдать порядок во время празднования. В отличие от других городов, где на время праздника отключают фонтаны, в Омске они останутся включенными.
«Мы с вами знаем, что настоящие десантники, уважающие себя и память о службе в рядах ВДВ, не хулиганят», — отметил градоначальник.
Он выразил уверенность, что участники праздника проявят ответственность и торжество, приуроченное ко Дню Омской области и Дню города Омска, пройдет без эксцессов.
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