Мэр Омска обратился к десантникам с просьбой не купаться в фонтанах в День ВДВ

В преддверии Дня воздушно-десантных войск, который отмечается 2 августа, мэр Омска Сергей Шелест обратился к ветеранам и действующим военнослужащим ВДВ с просьбой соблюдать порядок во время празднования. В отличие от других городов, где на время праздника отключают фонтаны, в Омске они останутся включенными.