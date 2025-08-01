Белорусский врач-гастроэнтеролог сказала, сколько шашлыка можно съесть за раз

— Предположим, среднестатистический человек весит 70−80 килограмм, то мы рассчитаем 56−64 грамм. Зависит, конечно, от вида мяса (в свинине чуть-чуть меньше белка, в курице — больше), но в 100 граммах содержится 16−20 граммов белка. То есть от 300 грамм шашлыка ничего страшного не произойдет, — объяснила врач.