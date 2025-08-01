Белорусский врач-гастроэнтеролог сказала, сколько шашлыка можно съесть за раз

Белорусский врач-гастроэнтеролог Ольга Панес сказала, сколько шашлыка можно съесть за один раз, передает БелТА.
— Думаю, если здоровый человек употребит более 100 г мяса за один прием пищи, ничего страшного не произойдет, — отметила специалист.
По словам гастроэнтеролога, в среднем количество белка в сутки для здорового человека составляет примерно 0,8 грамма на килограмм массы тела.
— Предположим, среднестатистический человек весит 70−80 килограмм, то мы рассчитаем 56−64 грамм. Зависит, конечно, от вида мяса (в свинине чуть-чуть меньше белка, в курице — больше), но в 100 граммах содержится 16−20 граммов белка. То есть от 300 грамм шашлыка ничего страшного не произойдет, — объяснила врач.
Вместе с тем Панес акцентировала внимание на том, что белорусам, имеющим проблемы или же острые заболевания желудочно-кишечного тракта, необходимо быть внимательными. В качестве примера она привела язву. Врач заметила: если язва открытая, то жареное мясо может усилить болевые ощущения.
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