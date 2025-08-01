В Самарской области задержали поджигательницу торговых павильонов на улице Мира

В ходе розыска полицейские установили личность подозреваемой — местная жительница 2005 года рождения. Девушку задержали. Она призналась в поджоге и рассказала, что действовала по указанию телефонных мошенников. Сначала она перевела им деньги, а затем — по их требованию — совершила поджог, надеясь вернуть потерянные средства.