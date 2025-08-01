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В Самарской области задержали поджигательницу торговых павильонов на улице Мира

Ночью в дежурную часть полиции Центрального района Тольятти поступило сообщение о пожаре двух торговых павильонов на улице Мира.

Ночью в дежурную часть полиции Центрального района Тольятти поступило сообщение о пожаре двух торговых павильонов на улице Мира. На место прибыли наряды полиции и следственно-оперативная группа.

После ликвидации огня выяснилось: павильоны подожгла неизвестная женщина с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Пострадавших нет.

В ходе розыска полицейские установили личность подозреваемой — местная жительница 2005 года рождения. Девушку задержали. Она призналась в поджоге и рассказала, что действовала по указанию телефонных мошенников. Сначала она перевела им деньги, а затем — по их требованию — совершила поджог, надеясь вернуть потерянные средства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства.

Ранее мы писали, что с 1 по 3 августа в Самарской области пройдут массовые рейды ГИБДД.

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