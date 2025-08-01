В Перми отремонтировали еще два участка дорог

Завершен ремонт участков улиц Максима Горького от Монастырской до Ленина и Верхне-Курьинской от улицы 2-я линия до дороги Дружбы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», рассказали в МКУ «Пермблагоустройство».
На улице Горького подрядная организация обновила дорожное покрытие, частично отремонтировала тротуары, заасфальтировала парковочные зоны и нанесла новую разметку. Общая площадь ремонта на участке длиной 450 метров составила более пяти тысяч кв. метров.
На улице Верхне-Курьинской обновлено дорожное покрытие, частично отремонтированы тротуары. Здесь также обновили разметку и установили новые дорожные знаки. Протяженность отремонтированного участка составила более 2 км, общая площадь ремонта — более 17,5 тысячи кв. метров.