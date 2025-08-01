В Перми отремонтировали еще два участка дорог

Завершен ремонт участков улиц Максима Горького от Монастырской до Ленина и Верхне-Курьинской от улицы 2-я линия до дороги Дружбы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», рассказали в МКУ «Пермблагоустройство».