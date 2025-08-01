Форвард «Акрона» Беншимол — первый по технико-тактическим действиям в Кубке

Стало известно, насколько 23-летний форвард «красно-черных» был активен в штрафной соперника в матче против калининградской «Балтики».
Команды встречались 29 июля в Самаре. Победу хозяевам принес Жилсон Беншимол. Оформил дубль: на 7-й минуте реализовал 11-метровый, на 97-й забил после подачи углового — 2:1 (6+).
По данным телеграм-канала «РУСТАТ», легионер «молодых и звонких» совершил девять удачных технико-тактических действий в штрафной гостей. С такой цифрой стал первым по профильному показателю.
Ранее сообщали, что полузащитник тольяттинцев Хетаг Хосонов прошел через операцию после перелома ключицы. Повреждение получил как раз в игре с «Балтикой».
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