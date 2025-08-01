В Самаре открыли мурал, посвящённый архитектуре в стиле модерн

31 июля на улице Чапаевской, 171 в Самаре появился новый городской мурал, посвящённый архитектуре модерна. Арт-объект разместился на торце пятиэтажного дома — его длина 17 метров, высота три. Проект реализован в рамках фестиваля «Том Сойер Фест» и стал результатом двухмесячной работы 75 волонтёров.
На мурале изображены три объекта культурного наследия, хорошо знакомые жителям Самары: особняк доктора Эриха Эрна на Чапаевской, 165, усадьба Зеленко на Самарской, 179, и особняк Исая Либерфорта на Чапаевской, 110. Эскиз под названием «Самарский модерн» создала художница Ольга Введенская, его утвердили в управлении главного архитектора города.
«Мы отправили на рассмотрение семь из двадцати подготовленных эскизов, и очень радует, что управление главного архитектора поддержало именно этот вариант. Он действительно отражает дух города и подчеркивает его архитектурную уникальность. Мы надеемся, что мурал станет новой точкой притяжения в Ленинском районе», — отметила Анастасия Кнор, организатор самарского «Том Сойер Феста» и активная участница городских инициатив по сохранению исторической среды.
Большинство волонтёров, участвовавших в создании мурала, — не профессиональные художники. Чтобы каждый смог внести вклад, изображение наносили по системе, напоминающей раскраску по номерам: сначала рисунок проецировали на стену и делали разметку, затем вручную закрашивали участки кистями и красками. Помогала в этом художница Татьяна Шульдяшова, именно она в своё время и предложила идею росписи.
«Идея создать мурал появилась из желания делать Самару красивее и ярче. Хотелось украсить её старые стороны и подчеркнуть их историческую ценность», — рассказала Татьяна.
В открытии арт-объекта принял участие мэр Самары Иван Носков. Он поблагодарил участников за инициативу и отметил важность таких проектов для городской среды.
«Очень прошу не портить рисунок — это большой труд. Если есть желание заниматься уличным искусством, лучше свяжитесь с Анастасией Кнор. Она поможет найти законный и творческий путь для самореализации», — отметил глава города.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.