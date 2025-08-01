В Самаре открыли мурал, посвящённый архитектуре в стиле модерн

Большинство волонтёров, участвовавших в создании мурала, — не профессиональные художники. Чтобы каждый смог внести вклад, изображение наносили по системе, напоминающей раскраску по номерам: сначала рисунок проецировали на стену и делали разметку, затем вручную закрашивали участки кистями и красками. Помогала в этом художница Татьяна Шульдяшова, именно она в своё время и предложила идею росписи.