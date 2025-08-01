Портал «ДоброХаб» начал работать в Хабаровском крае с 1 августа

Портал создан в рамках реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и выполнения поручений президента РФ Владимира Путина. Разработчики «ДоброХаба» принимают предложения по улучшению платформы. Обратную связь можно направить по адресу: dobrokhab@khv.gov.ru. Также приглашаются новые партнёры — на сегодняшний день с порталом сотрудничают 14 организаций.