Портал «ДоброХаб» начал работать в Хабаровском крае с 1 августа

В Хабаровском крае начал работать цифровой портал «ДоброХаб». Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.
Новый ресурс предназначен для жителей региона и туристов, находящихся на территории края. В тестовом режиме доступны более 40 сервисов, включая запись к врачу, проверку движения общественного транспорта и получение информации о мерах поддержки участников СВО.
«Платформа объединяет полезные государственные и муниципальные сервисы в одном месте. Пользователи также могут найти сведения, актуальные для предпринимателей и туристов», — отметил глава края.
Портал создан в рамках реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и выполнения поручений президента РФ Владимира Путина. Разработчики «ДоброХаба» принимают предложения по улучшению платформы. Обратную связь можно направить по адресу: dobrokhab@khv.gov.ru. Также приглашаются новые партнёры — на сегодняшний день с порталом сотрудничают 14 организаций.