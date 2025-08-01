Когда закончат благоустройство парков Симферополя

«Мы благоустраиваем в этом году Детский парк. Напомню, он был выбран в прошлом году нашими жителями по программе “Комфортная городская “среда”. Парк Шевченко, общественная территория вокруг Нижнего пруда — это улица Объездная. Начато благоустройство Гагаринского парка. В этом году будет благоустройство парка в районе Студенческого городка, Сквера Победы и в районе улицы Киевской”, — перечислил Афанасьев.