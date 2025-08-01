Когда закончат благоустройство парков Симферополя

«Мы благоустраиваем в этом году Детский парк. Напомню, он был выбран в прошлом году нашими жителями по программе “Комфортная городская “среда”. Парк Шевченко, общественная территория вокруг Нижнего пруда — это улица Объездная. Начато благоустройство Гагаринского парка. В этом году будет благоустройство парка в районе Студенческого городка, Сквера Победы и в районе улицы Киевской”, — перечислил Афанасьев.
По его словам, контракт по Гагаринскому парку — двухгодичный, работы в парке Шевченко будут завершены в этом году, до конца года будут отремонтированы Детский парк и общественная территория вокруг пруда. Кроме того, в рамках ремонта улично-дорожной сети проводятся работы возле мемориала крымчанам, погибшим в Афганистане.
«Эти работы тоже будут сделаны в этом году. Мы рассчитываем, что до 1 ноября они будут закончены. Везде работы идут полным ходом, глобальных проблем нет», — подчеркнул градоначальник.
Более 200 тысяч жителей Крыма приняли участие в V Всероссийском онлайн-голосовании по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», по итогам которого определены территории для благоустройства в городах республики. Итоговый список в своем Telegram-канале ранее публиковал глава республики Сергей Аксенов.