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Когда закончат благоустройство парков Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Масштабные работы по благоустройству парков и скверов Симферополя идут в плановом режиме и по ряду объектов завершатся в этом году. Об этом в эфире радио «Спутник Крыму» заявил глава администрации города Михаил Афанасьев.

Источник: РИА "Новости"

«Мы благоустраиваем в этом году Детский парк. Напомню, он был выбран в прошлом году нашими жителями по программе “Комфортная городская “среда”. Парк Шевченко, общественная территория вокруг Нижнего пруда — это улица Объездная. Начато благоустройство Гагаринского парка. В этом году будет благоустройство парка в районе Студенческого городка, Сквера Победы и в районе улицы Киевской”, — перечислил Афанасьев.

По его словам, контракт по Гагаринскому парку — двухгодичный, работы в парке Шевченко будут завершены в этом году, до конца года будут отремонтированы Детский парк и общественная территория вокруг пруда. Кроме того, в рамках ремонта улично-дорожной сети проводятся работы возле мемориала крымчанам, погибшим в Афганистане.

«Эти работы тоже будут сделаны в этом году. Мы рассчитываем, что до 1 ноября они будут закончены. Везде работы идут полным ходом, глобальных проблем нет», — подчеркнул градоначальник.

Более 200 тысяч жителей Крыма приняли участие в V Всероссийском онлайн-голосовании по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», по итогам которого определены территории для благоустройства в городах республики. Итоговый список в своем Telegram-канале ранее публиковал глава республики Сергей Аксенов.

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