К жителям двух уфимских квартир через окна попали незваные гости

За последнее время в Уфе участились случаи проникновения летучих мышей в жилые помещения. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
Минувшей ночью сотрудники поисково-спасательного отряда ведомства дважды выезжали на вызовы по поводу неожиданных крылатых «гостей» — в квартиры на улицы Софьи Перовской и Мира.
Как пояснили в УГЗ, летучие мыши чаще всего попадают в квартиры через открытые форточки. Жильцы, обнаружившие у себя этих животных, обычно не решаются самостоятельно их выпускать и обращаются за помощью к профессионалам.
Спасатели предупреждают, что попытки самостоятельно поймать летучую мышь могут быть опасны. Эти животные являются переносчиками различных заболеваний, включая бешенство, а их поведение в стрессовой ситуации непредсказуемо. Кроме того, испуганное животное может повредить имущество или получить травмы.
В ведомстве напомнили, что все вызовы классифицируются по степени важности, и первоочередное внимание уделяется ситуациям, представляющим угрозу жизни и здоровью людей.
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