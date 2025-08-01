Главный онколог Минздрава высказался о росте показателей онкозаболеваемости

«Рост заболеваемости не всегда означает ухудшение ситуации. Напротив, он может быть следствием более эффективной работы системы учета онкологических заболеваний и в целом работы онкологической службы. Чем больше людей охвачено профилактическими осмотрами и диагностическими программами, тем больше случаев мы фиксируем, особенно на ранних стадиях», — сказал Каприн.