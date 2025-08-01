Смерть может наступить в первые сутки: 8 волгоградцев заразились менингококком

В стране растет заболеваемость менингококковой инфекцией, не обошла она и Волгоград. За полгода в регионе выявили 8 человек с менингококком, это четверо взрослых и четыре ребенка. Это только те, кому удалось диагностировать эту болезнь, ведь поначалу она проявляет себя похожими на ОРВИ симптомами. В стране за 5 месяцев 2025 года выявили 1266 заразившихся, сообщает Волгоградский региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики.
Врачи отмечают, что взрослые стали переносить инфекцию тяжелее, в 15% случаев болезнь заканчивается смертью. А вакцинироваться стали реже. Распространение менингококковой инфекции связывают с увеличением трудовых мигрантов, многие из которых заражаются в странах, где нет вакцинации.
— Летальный исход может наступить в течение суток после появления первых симптомов, — предупреждают специалисты. Опасна болезнь из-за развития тяжелых осложнений. Сильнее всего инфекция бьет по детям до 5 лет, пожилым людям и всем, у кого слабое здоровье и куча хронических болезней. У кого-то болезнь проявляется в виде назофарингита — поражается преимущественно слизистая полости носа и рта, у больного наблюдается легкая интоксикация и невысокая температура. Но может поражать и нервную систему или вызвать сепсис.
Как говорят врачи, среди ярких симптомов заражения менингококковой инфекцией — резкая головная боль, высока температура, рвота, светобоязнь и спутанность сознания. Но самим себе диагноз ставить не рекомендуют: вызывайте врача.