Смерть может наступить в первые сутки: 8 волгоградцев заразились менингококком

В стране растет заболеваемость менингококковой инфекцией, не обошла она и Волгоград. За полгода в регионе выявили 8 человек с менингококком, это четверо взрослых и четыре ребенка. Это только те, кому удалось диагностировать эту болезнь, ведь поначалу она проявляет себя похожими на ОРВИ симптомами. В стране за 5 месяцев 2025 года выявили 1266 заразившихся, сообщает Волгоградский региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики.