FIBA может снять запрет с БК «Самара» на трансферы в течение трёх недель

Баскетбольный клуб «Самара» может уже в ближайшие 2−3 недели урегулировать проблему с запретом на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По информации издания, Международная федерация баскетбола (FIBA) наложила санкции на клуб из-за трёх случаев задолженности перед агентами. До урегулирования финансовых обязательств «Самара» не может подписывать новых игроков или проводить международные трансферы.
После смены руководства клуб перешёл под государственное управление. Под прежним менеджментом сумма долгов достигала примерно 200 миллионов рублей. В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ команда финишировала на 11-м месте, одержав 9 побед в 44 матчах.
Ранее мы писали, что БК «Самара» подписал 24-летнего форварда Андрея Саврасова.