Школы Нижегородской области перейдут из «Сферума» в новый национальный мессенджер Max

Министерство образования и науки региона напоминает, что создание возможностей для получения детьми качественного образования в комфортных условиях является одной из приоритетных задач национального проекта «Молодежь и дети». Этот проект реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года. Он решает задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты», и включает девять федеральных проектов и программ: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».