В Самаре прошло открытие мурала с архитектурой модерна

На улице Чапаевской, 171 завершена работа над новым городским муралом. Он выполнен на торце пятиэтажного жилого дома, его размеры — 17 метров в длину и 3 метра в высоту.
Мурал посвящён самарскому модерну. На нём изображены три объекта культурного наследия: особняк доктора Эриха Эрна, усадьба Зеленко и особняк Исая Либерфорта. Эскиз «Самарский модерна» разработала художница Ольга Введенская.
Проект реализован в рамках фестиваля «Том Сойер Фест». В его создании участвовали 75 волонтёров. Большинство из них — не профессиональные художники. Работа велась вручную, с использованием проекции и разметки по принципу «раскраски по номерам».
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