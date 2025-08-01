Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный онколог Минздрава рассказал о развитии онкослужбы в новых регионах

Онколог Каприн: в новых регионах построено много новых объектов для лечения рака.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Раньше состояние онкологических диспансеров в ряде новых регионов РФ было тяжелым, сейчас ситуация существенно изменилась, там построено много новых объектов, проделана большая организационная работа, трудятся достойные специалисты, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

«Новые регионы — это, конечно, очень непростое направление. Люди там годами жили с ощущением, что они никому не нужны, привыкли быть брошенными. Когда мы только начали туда выезжать, состояние онкологических диспансеров в ряде территорий было, мягко говоря, тяжелым — некоторые учреждения вообще трудно было назвать лечебными. Сейчас ситуация существенно изменилась: построено много новых объектов, проделана большая организационная работа», — сообщил он.

Каприн добавил, что сотрудники НМИЦ радиологии Минздрава РФ активно участвуют в подготовке кадров, часто бывают в новых регионах, которые находятся в их зоне ответственности. Они выезжают туда рабочими группами, проводят мастер-классы, показывают живую хирургию. По его словам, сегодня там работают достойные специалисты.

«У нас уже много совместных методических разработок с местными коллегами, мы вместе внедряем современные технологии. Очень важная часть этой работы — передача им новых подходов, включая радионуклидные технологии. Это перспективное направление, которое вызывает большой интерес у наших коллег и открывает новые возможности для помощи пациентам», — отметил Каприн.