Главный онколог Минздрава рассказал о развитии онкослужбы в новых регионах

«Новые регионы — это, конечно, очень непростое направление. Люди там годами жили с ощущением, что они никому не нужны, привыкли быть брошенными. Когда мы только начали туда выезжать, состояние онкологических диспансеров в ряде территорий было, мягко говоря, тяжелым — некоторые учреждения вообще трудно было назвать лечебными. Сейчас ситуация существенно изменилась: построено много новых объектов, проделана большая организационная работа», — сообщил он.