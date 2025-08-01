Главный онколог Минздрава рассказал о развитии онкослужбы в новых регионах

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Раньше состояние онкологических диспансеров в ряде новых регионов РФ было тяжелым, сейчас ситуация существенно изменилась, там построено много новых объектов, проделана большая организационная работа, трудятся достойные специалисты, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
«Новые регионы — это, конечно, очень непростое направление. Люди там годами жили с ощущением, что они никому не нужны, привыкли быть брошенными. Когда мы только начали туда выезжать, состояние онкологических диспансеров в ряде территорий было, мягко говоря, тяжелым — некоторые учреждения вообще трудно было назвать лечебными. Сейчас ситуация существенно изменилась: построено много новых объектов, проделана большая организационная работа», — сообщил он.
Каприн добавил, что сотрудники НМИЦ радиологии Минздрава РФ активно участвуют в подготовке кадров, часто бывают в новых регионах, которые находятся в их зоне ответственности. Они выезжают туда рабочими группами, проводят мастер-классы, показывают живую хирургию. По его словам, сегодня там работают достойные специалисты.
«У нас уже много совместных методических разработок с местными коллегами, мы вместе внедряем современные технологии. Очень важная часть этой работы — передача им новых подходов, включая радионуклидные технологии. Это перспективное направление, которое вызывает большой интерес у наших коллег и открывает новые возможности для помощи пациентам», — отметил Каприн.