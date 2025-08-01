Частица Вечного огня прибыла в Новосибирск

Торжественное мероприятие прошло в рамках празднования 80-летия первого Парада Победы 1945 года.
Как сообщили в мэрии Новосибирска, честь пронести священный огонь выпала ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Сбоеву, олимпийскому чемпиону Виктору Маркину и юным легкоатлетам из спортивной школы «Фламинго» Марии Ермаковой и Степану Кириченко.
Новосибирск стал одним из ключевых городов на маршруте масштабной эстафеты, которая стартовала 24 июня в столице. Акция продлится до 3 сентября, когда одна колонна достигнет Южно-Сахалинска, а другая финиширует в Пекине, символизируя неразрывную связь поколений и международное значение Победы.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске вынесли приговор 22-летнему тувинцу, плюнувшему в Вечный огонь на «Монументе Славы».