Частица Вечного огня прибыла в Новосибирск

Новосибирск стал одним из ключевых городов на маршруте масштабной эстафеты, которая стартовала 24 июня в столице. Акция продлится до 3 сентября, когда одна колонна достигнет Южно-Сахалинска, а другая финиширует в Пекине, символизируя неразрывную связь поколений и международное значение Победы.