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Тольяттинский «Акрон» сделал больше всех перехватов в первом туре Кубка России

Подопечные Заура Тедеева заняли первое место по профильному показателю.

Подопечные Заура Тедеева заняли первое место по профильному показателю.

В первом туре Кубка России «красно-черные» принимали в Самаре «Балтику». Тольяттинцы победили с разницей в один мяч. Причем три очка вырвали в концовке встречи благодаря Жилсону Беншимолу.

В том матче 23-летний нападающий оформил дубль. Также совершил девять удачных технико-тактических действий в штрафной калининградского клуба и стал первым по этому параметру.

При этом «Акрон» совершил 62 перехвата — первый показатель по итогам старта Кубка, сообщает «РУСТАТ».

На днях наставник «красно-черных» Заур Тедеев поделился своим мнению об идее по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ.

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