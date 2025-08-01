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Загрузка отелей и санаториев в Сочи приблизилась к 90%

Мэр Сочи Прошунин рассказал о загруженности отелей в Сочи.

Источник: Комсомольская правда

В августе загрузка отелей и гостиниц в Сочи приблизилась к 90%. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин.

«Август — пик летнего курортного сезона в Сочи. На сегодня загрузка отелей и санаториев города приблизилась к 90%, а общее число туристов достигает 190 тысяч человек — практически уровень прошлого года», — написал в телеграм-канале Прошунин.

Глава города акцентировал, что задач по рекордному турпотоку нет, главное — безопасность отдыхающих. По данным на сентябрь-октябрь, в Сочи уже забронировано 60% номеров.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что почти полная загрузка в сочинских санаториях, только вот отели немного отстают. Эксперты говорят — все из-за «излишне оптимистичных цен» на номера.