МЧС назвало регионы Беларуси, где пройдут сильные дожди 1 августа

В стране будет облачно с прояснениями. В дневные часы по Могилевской и Витебской областям во многих районах ожидаются дожди, на остальной части страны — кратковременные дожди. Ветер окажется западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, при грозах возможно усиление ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха будет от +19 до +25 градусов.