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МЧС назвало регионы Беларуси, где пройдут сильные дожди 1 августа

МЧС предупредило белорусов о ливнях в пятницу 1 августа.

Источник: Комсомольская правда

МЧС назвало регионы Беларуси, где пройдут сильные дожди 1 августа. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве предупредили: по данным Белгидромета в пятницу, в первый день августа, в отдельных районах по северо-восточной части страны пройдут сильные дожди, местами по Беларуси возможны грозы.

В стране будет облачно с прояснениями. В дневные часы по Могилевской и Витебской областям во многих районах ожидаются дожди, на остальной части страны — кратковременные дожди. Ветер окажется западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, при грозах возможно усиление ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха будет от +19 до +25 градусов.

В МЧС перечислили и возможные факторы опасности из-за ливней. Речь идет про повреждение или обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, падение деревьев, повреждение или обрыв линий связи и электропередач, подтопления домов, дорог и так далее.

Ранее Белгидромет сказал, какой будет погода в Беларуси в начале августа 2025: «Дождливо и прохладно».

Кстати, мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.

А еще мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 августа 2025 в связи с ростом бюджета прожиточного минимума: вырастут доплаты у многих пенсионеров, социальные пенсии, пособия на детей и по уходу за пожилыми.