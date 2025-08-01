Стало известно, какие фильмы покажут на юбилейной «Флаэртиане» в Перми

В 2025 году мероприятие состоится в 25-й раз с 19 по 25 сентября. Местом проведения станет кинотеатр «Кристалл» (Комсомольский проспект, 53). В этом году фестиваль получил 776 заявок от участников из более чем 60 стран. В итоговую конкурсную программу были отобраны 38 фильмов.