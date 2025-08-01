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Стало известно, какие фильмы покажут на юбилейной «Флаэртиане» в Перми

Фестиваль пройдёт с 19 по 25 сентября.

Источник: МКФ "Флаэртиана"

Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана», который пройдёт в Перми, опубликовал шорт-лист фильмов, вошедших в программу.

В 2025 году мероприятие состоится в 25-й раз с 19 по 25 сентября. Местом проведения станет кинотеатр «Кристалл» (Комсомольский проспект, 53). В этом году фестиваль получил 776 заявок от участников из более чем 60 стран. В итоговую конкурсную программу были отобраны 38 фильмов.

Программа международного конкурса состоит из 13 фильмов, снятых в Египте, Италии, Чили, Иране, Индии, Китае, во Франции, а также в Нидерландах, Дании, Катаре, Саудовской Аравии и Германии. Фильм «В активном поиске страданий» (18+) — единственная российская картина в шорт-листе международного конкурса, которая исследует явление «любовной зависимости».

В национальный конкурс вошли 15 фильмов, представляющих разные уголки России. Авторы внимательно следят за повседневностью своих героев, раскрывая их внутренние переживания, выборы и стремление найти себя в стремительно меняющемся мире.

В студенческую программу вошли 10 фильмов, созданных молодыми авторами. Эти работы демонстрируют тонкое восприятие мира, позволяя зрителю увидеть через их объектив внутренние противоречия, надежды, радости и боль человека. Два фильма сняты в Перми — «Сердце для зверей» (12+) Саши Тепикина и «За живое» (18+) Екатерины Черепановой.

С полным списком фильмов, которые покажут на «Флаэртиане», можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в 2024 году фильм о жизни уличного музыканта под названием «Стекло, моя несбывшаяся жизнь» получил главный приз на Международном фестивале документального кино «Флаэртиана».