Арктический плавучий университет вернулся в Архангельск

«Рейс в целом получился очень успешным, чему во многом благоприятствовала хорошая погода, удалось проводить очень плотные высадки на Новой Земле, четыре высадки: Русская Гавань, залив Иванова, Большие Оранские острова и мыс Желания, а также три высадки на архипелаге Земля Франца-Иосифа: остров Вильчека, остров Белл и остров Нортбрука. Помимо наземных исследований, которые были проведены в ходе данных высадок, были выполнены 56 океанологических станций на пяти разрезах в северо-восточной части Баренцева моря. И такой объем работ значительно превысил количество измерений, которые проводились в предыдущие годы, в частности, примерно на 20 станций больше, чем в 2024 году, и в три раза больше, чем в 2023 году», — отметил Сабуров.