В арбузных полях под Волгоградом с помощью БПЛА выловили 20 нелегалов

Как сообщает V102.RU, по результатам рейда были обнаружены и доставлены в полицию 20 мигрантов.
Сотрудники полиции проверяли документы у сельхозрабочих, в частности, регистрацию и необходимые разрешения на трудовую деятельность. В этом им помогали беспилотные летательные аппараты.
По результатам проверки были доставлены в РОВД 20 человек. По выявленным нарушениям в отношении иностранных граждан и работодателя приняты меры реагирования.
Также было установлено, что двое иностранцев незаконно находятся на территории России, в связи с чем в отношении них начата процедура депортации.
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