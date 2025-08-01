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В арбузных полях под Волгоградом с помощью БПЛА выловили 20 нелегалов

В Быковском районе Волгоградской области в ходе рейдов силовики проверили работников, которые трудятся на арбузных плантациях сельхозпроизводителей.

Как сообщает V102.RU, по результатам рейда были обнаружены и доставлены в полицию 20 мигрантов.

Сотрудники полиции проверяли документы у сельхозрабочих, в частности, регистрацию и необходимые разрешения на трудовую деятельность. В этом им помогали беспилотные летательные аппараты.

По результатам проверки были доставлены в РОВД 20 человек. По выявленным нарушениям в отношении иностранных граждан и работодателя приняты меры реагирования.

Также было установлено, что двое иностранцев незаконно находятся на территории России, в связи с чем в отношении них начата процедура депортации.

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