«Что за вонь?»: волгоградцы жалуются на запахи в воздухе и от воды

Вечером 31 июля 2025 года жители южных районов Волгограда начали замечать странный, неприятный запах в воздухе. Наиболее ощутим он в Красноармейском районе — особенно в зоне Старой Сарепты, на бульваре Энгельса, рядом со школой № 63, в окрестностях улицы Пролетарской и больницы № 22.
Странные ароматы распространяются по южным территориям города и сегодня утром. Горожане в соцсетях пишут: запах появился примерно в 20:00 и держится несколько часов. Некоторые отмечают, что он ощущается даже в водопроводной воде, что вызывает обеспокоенность за безопасность бытовой воды.
В соцсетях и тематических пабликах волгоградцы активно делятся впечатлениями и ищут возможные причины: от утечек на производственных объектах до нарушений в работе очистных сооружений. Однако точных данных о происхождении запаха пока нет.
Официальные структуры — включая экологические и коммунальные службы — пока не выступили с разъяснениями.