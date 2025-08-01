«Что за вонь?»: волгоградцы жалуются на запахи в воздухе и от воды

Странные ароматы распространяются по южным территориям города и сегодня утром. Горожане в соцсетях пишут: запах появился примерно в 20:00 и держится несколько часов. Некоторые отмечают, что он ощущается даже в водопроводной воде, что вызывает обеспокоенность за безопасность бытовой воды.