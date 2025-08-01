Под Омском началось строительство крупного тепличного комбината

В селе Лузино Омского района началось строительство нового тепличного комплекса закрытого типа, специализирующегося на выращивании огурцов и помидоров. Проект реализует группа компаний «Рост», известная своим присутствием в нескольких регионах России.
По данным администрации Омского района, инвестиции в первую очередь проекта составят около 10 миллиардов рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Мощности производства позволят выпускать до 15 тысяч тонн овощей в год.
Головные офисы инвестора расположены в Санкт-Петербурге и Москве, а тепличные комплексы компании успешно функционируют в Центральном, Южном и Уральском федеральных округах. С вводом в эксплуатацию новых объектов в Омской области (СФО) и Бурятии (ДВФО) компания планирует укрепить свое присутствие в большинстве федеральных округов страны.
Соглашение о строительстве тепличного комбината в Омской области было подписано губернатором Виталием Хоценко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).
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