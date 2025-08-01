Под Омском началось строительство крупного тепличного комбината

Головные офисы инвестора расположены в Санкт-Петербурге и Москве, а тепличные комплексы компании успешно функционируют в Центральном, Южном и Уральском федеральных округах. С вводом в эксплуатацию новых объектов в Омской области (СФО) и Бурятии (ДВФО) компания планирует укрепить свое присутствие в большинстве федеральных округов страны.