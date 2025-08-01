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Крымский мост — километровые очереди и часы ожидания

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас проезда ждут более 1700 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 10:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1055 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 649 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — говорится в сообщении.

Очереди на мосту начали формироваться в ночь на пятницу. В час ночи досмотра ожидали 55 машин со стороны Керчи. Позже количество транспорта, следующего через мост, выросло в разы.

По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.

Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания. Кроме того, с обеих сторон моста волонтеры раздают питьевую воду.

Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута — 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.