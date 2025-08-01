Крымский мост — километровые очереди и часы ожидания

«По состоянию на 10:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1055 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 649 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — говорится в сообщении.
Очереди на мосту начали формироваться в ночь на пятницу. В час ночи досмотра ожидали 55 машин со стороны Керчи. Позже количество транспорта, следующего через мост, выросло в разы.
По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания. Кроме того, с обеих сторон моста волонтеры раздают питьевую воду.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута — 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.