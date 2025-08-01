Более миллиарда рублей направят власти Башкирии на благоустройство 94 общественных пространств

Особое внимание было уделено дворовым территориям — приведено в порядок 143 двора в 33 муниципалитетах на сумму более миллиарда рублей. В рамках капитального ремонта обновлено 719 многоквартирных домов и заменено 428 лифтов, на что направлено около 4,7 миллиарда рублей. Объем государственной поддержки ЖКХ увеличился на 34% по сравнению с предыдущим периодом.