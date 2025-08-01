Более миллиарда рублей направят власти Башкирии на благоустройство 94 общественных пространств

В Башкирии в прошлом году на развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство общественных пространств было выделено около 11 миллиардов рублей. Об этом рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.
Глава кабмина отметил, что в 2024-ом в регионе благоустроили 123 общественных пространства, что позволило Башкирии занять седьмое место в России по этому показателю. Пять проектов из Агидели, Янаула, Дюртюлей, Ишимбая и Мелеуза стали победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды.
Особое внимание было уделено дворовым территориям — приведено в порядок 143 двора в 33 муниципалитетах на сумму более миллиарда рублей. В рамках капитального ремонта обновлено 719 многоквартирных домов и заменено 428 лифтов, на что направлено около 4,7 миллиарда рублей. Объем государственной поддержки ЖКХ увеличился на 34% по сравнению с предыдущим периодом.
В Уфе на обновление 13 зон отдыха, включая озеро Теплое, парк Нефтехимиков и тематические скверы вдоль улицы Ленина, потрачено около 1,5 миллиарда рублей. Завершены работы по реконструкции 21 коммунального объекта стоимостью более 1,5 миллиарда рублей.
— Продолжается модернизация коммунальных инфраструктурных объектов: завершен первый этап региональной программы — реконструированы и отремонтированы 21 объект стоимостью более 1,5 миллиарда рублей. За счет средств Фонда национального благосостояния завершены шесть проектов по строительству и реконструкции объектов на сумму около четырех миллиардов рублей, — заявил премьер.
Андрей Назаров подчеркнул, что в 2025 году планируется продолжить масштабные работы: благоустроить 94 общественных пространства, отремонтировать 600 многоквартирных домов и заменить 620 лифтов. На эти цели власти намерены направить 1,2 миллиарда рублей.
Премьер-министр отметил, что стратегическая цель властей — сделать Башкирию самым комфортным для жизни регионом — требует постоянного внимания к сфере ЖКХ и благоустройства.
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