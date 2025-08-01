Как мы будем жить, когда всех на работе заменят роботы и нейросети

Мы пока к этому вопросу не подошли, но в России уже много лишних рук. В нашей стране огромное число прекариата — случайно занятых людей. Они даже могут быть официально трудоустроены, однако работают понемногу и постоянно перемещаясь с места на место, потому что полной занятости для них нет. Ну и скрытая безработица, смею утверждать, у нас существенная. Ситуация в нашей стране осложняется тем, что, уже имея проблемы с занятостью собственного населения, мы вбираем излишки рук и ртов из стран Средней Азии и Закавказья. Нам бы своих прокормить, которые без работы или с заработками по случаю болтаются без дела, а мы ввозим чужих безработных.