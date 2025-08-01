Омская мэрия увеличит количество автобусов через Кузьминки

Портал Om1.ru задал этот вопрос мэрии. В городской администрации нам ответили, что о проблеме знают, и для её решения уже с понедельника, 4 августа, добавят на 78-й маршрут два новых автобуса. Более того: когда на бульваре Архитекторов закончат доводить до ума контактную сеть, через Кузьминки пойдёт новый троллейбусный маршрут 7 м. Его расписание будет составлено с учётом актуального расписания 78-го автобуса, чтобы они не дублировали друг друга.