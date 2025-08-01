В Омске пожарные спасли детей из горящего дома

Серьезный пожар произошел вечером в многоэтажном доме на улице Красный Путь, 101/1. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 18:11.
Огонь охватил площадь в 12 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли 27 пожарных и 9 специальных машин. Благодаря слаженной работе спасателей пожар был полностью потушен за час.
До приезда пожарных 37 жильцов, среди которых было 12 детей, успели самостоятельно эвакуироваться. Спасатели дополнительно помогли выбраться еще 5 людям, включая двоих детей, используя запасные выходы.
Сейчас специалисты выясняют причины возгорания. По факту пожара проводится расследование. Спасатели напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности и своевременной эвакуации при возникновении возгорания.
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