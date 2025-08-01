Археологи нашли зуб мамонта в Почаинском овраге Нижнего Новгорода

Это вновь показало, что мамонты действительно обитали на Средней Волге. Они начали исчезать около 11 тысяч лет назад из-за изменения климата. В Нижнем Новгороде уже находили останки мамонтов. В 1930-е годы рядом с Нижегородском кремлем обнаружили череп этого животного с двумя верхними коренными зубами.