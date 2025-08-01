Археологи нашли зуб мамонта в Почаинском овраге Нижнего Новгорода

Об этом написал глава региона Глеб Никитин в телеграм-канале.
Археологи обнаружили находку на склоне оврага, недалеко от улицы Рождественской. Зуб лежал на глубине около двух метров от современной поверхности.
Это вновь показало, что мамонты действительно обитали на Средней Волге. Они начали исчезать около 11 тысяч лет назад из-за изменения климата. В Нижнем Новгороде уже находили останки мамонтов. В 1930-е годы рядом с Нижегородском кремлем обнаружили череп этого животного с двумя верхними коренными зубами.
Напомним, написанный на древесных щепках документ обнаружили в нижегородском архиве.