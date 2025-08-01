Нижегородцы смогут арендовать самокаты по СМС

Точные сроки запуска пока не названы, но ожидается, что услуга начнёт работать в течение ближайших двух недель. Сейчас такая опция доступна в 15 городах с нестабильным мобильным интернетом. Уже сегодня воспользоваться арендой по СМС могут жители Воронежа, Ростова-на-Дону, Краснодара, Омска, Красноярска, Липецка, Новороссийска, Сочи, Адлера, Волгограда, Ставрополя, Ижевска, Тольятти, Стерлитамака и Тюмени.