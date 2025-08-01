Форвард Глеб Шейко и центровой Валерий Калинов усилят БК «Самара»

«Глеб — игрок, пока явно не раскрывший весь потенциал на уровне Единой Лиги. В Самаре возможности для этого будут, рассчитываем на него. Что касается Валерия, то он обладает прекрасными данными и огромным желанием проявить себя. Наша команда становится отличной площадкой для роста молодых баскетболистов», — объяснил спортдиректор волжан Андрей Федоров.