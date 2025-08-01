Форвард Глеб Шейко и центровой Валерий Калинов усилят БК «Самара»

Волжане подписали контракты с 28- и 26-летними баскетболистами.
Форвард Глеб Шейко играл в системе «Пармы» (2014−2023), а также за столичный клуб МБА (2023−2025). В 2019-м завоевал Кубок России, в этом году взял бронзу турнира.
В 26 встречах минувшего розыгрыша Единой лиги в среднем собирал 2,4 очка и 0,7 подбора.
Мастер спорта, центровой Валерий Калинов начинал карьеру в структуре БК «Локомотив-Кубань» (2016−2024). В минувшем сезоне выступал за «Темп-СУМЗ» и с февраля 2025-го за «Тамбов».
В составе последнего выходил в 12 матчах. В среднем набирал 8,8 очка и 6,8 подбора.
«Глеб — игрок, пока явно не раскрывший весь потенциал на уровне Единой Лиги. В Самаре возможности для этого будут, рассчитываем на него. Что касается Валерия, то он обладает прекрасными данными и огромным желанием проявить себя. Наша команда становится отличной площадкой для роста молодых баскетболистов», — объяснил спортдиректор волжан Андрей Федоров.
Ранее рассказывали, что местный клуб подписал 24-летнего форварда Андрея Саврасова. Он успел поиграть в российских и американских студенческих коллективах.
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