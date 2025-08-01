Космос готовит шоу: белорусы смогут увидеть редкий парад планет в августе

Четыре из планет (Меркурий, Юпитер, Венера и Сатурн) будут видны невооруженным глазом, а для наблюдения Урана и Нептуна потребуется бинокль или небольшой телескоп. Для оптимального просмотра необходимо чистое небо.
Особенно яркими на небе окажутся Юпитер и Венера. Они сблизятся максимально 12 августа — до расстояния менее одного градуса. Планеты расположатся в восточной части неба, начиная от горизонта. Помимо них, утром можно будет наблюдать почти полную Луну — она окажется вблизи Сатурна.
Для того, чтобы легко найти каждую планету, специалисты советуют скачать бесплатное приложение Star Walk 2. Его можно найти и в App Store, и Google Play, и AppGallery.
Что такое «парад планет».
Парад планет — это визуальное явление, при котором несколько планет выстраиваются на небе в один сектор, обычно с одной стороны от Солнца.
Это не означает, что планеты расположены на одной линии в космосе — их орбиты наклонены, и они могут находиться на разных расстояниях от Солнца. Наука подтверждает, что такие выравнивания не оказывают физического или гравитационного влияния на Землю.
Подобное явление — большое выравнивание шести планет — повторится уже 28 февраля 2026 года, но оно будет наблюдаться вечером.
Также ожидаются:
- 18 апреля 2026 — утреннее малое выравнивание Марса, Сатурна, Меркурия и Нептуна;
- 12 мая 2026 — вечернее мини-выравнивание Венеры, Меркурия и Юпитера.