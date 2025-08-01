Артем Жога торжественно выпустил юных полицейских

«От их профессионализма, эрудиции, терпения и моральной стойкости будут зависеть жизни людей. Это огромная ответственность, и ребята готовы её нести с честью», — написал Жога в своем телеграм-канале.
Дипломы получили 155 человек, каждый седьмой из них — только с оценками «отлично». Большинство юных полицейских начнут службу на Урале, а некоторые разъедутся и будут защищать правопорядок в других регионах.
Полпред отметил, что служба в полиции — одна из самых важных и сложных форм служения обществ. Также пожелал выпускникам успехов и легких трудовых будней.
«ФедералПресс» ранее писал, что Артем Жога назначил ответственного за безопасность в округе.